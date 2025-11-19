Uno scontro durissimo è andato in scena ieri sera al “ Tg2 Post “, la spazio informativo del telegiornale della seconda rete del servizio pubblico. Protagonisti Maria Elena Boschi e Maurizio Gasparri, una discussione esplosa sul finire della trasmissione quando la capogruppo di Italia Viva ha criticato l’operato del ministro Tajani suscitando la reazione del collega di partito: “L’autorevolezza di Tajani è superiore ai ministri ignoti agli Esteri nominati da Renzi”. Boschi ha ricordato il ruolo di Paolo Gentiloni ma la situazione si è infiammata ulteriormente con i due capigruppo impegnati a battibeccare senza sosta: “Cerchi di non essere sempre offensivo, lei Gasparri è rimasto a dieci anni fa, dovrebbe imparare l’educazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lei è rimasto a dieci anni fa, dovrebbe imparare l’educazione. Lei è offensivo con le donne”, “Lei fa la vittima”: scontro tra Maria Elena Boschi e Maurizio Gasparri al Tg2Post