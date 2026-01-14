L'assemblea programmatica della Lega a Salerno rappresenta un momento importante per il partito a livello provinciale. Attesa per la nomina del nuovo commissario e per le strategie future, questa riunione segna un passaggio chiave nel percorso politico locale. Un appuntamento che riflette l'impegno della Lega nel consolidare la propria presenza e definire gli obiettivi per i prossimi mesi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non è una semplice riunione. È un passaggio politico. Di quelli che contano. Venerdì 16 gennaio, al Grand Hotel Salerno, la Lega riunisce dirigenti e amministratori per l’assemblea programmatica provinciale. Un appuntamento che va oltre i documenti e le linee guida. Qui si misura la tenuta del partito sul territorio. In quell’occasione dovrebbe arrivare anche l’ufficializzazione del nuovo commissario provinciale. Una nomina attesa da tempo. E tutt’altro che neutra. Segnale chiaro: il Carroccio vuole rimettere ordine e rilanciare la propria presenza nel salernitano. Ma l’attenzione è tutta politica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lega, assemblea programmatica a Salerno: attesa per il commissario provinciale

LA LEGA IN PROVINCIA DI SALERNO SI RIORGANIZZA: INCONTRO VENERDI’ 16 GENNAIO; Zinzi (Lega). Ripartiamo da Aliberti.

Cari amici, ci vediamo il 16 Gennaio a Salerno per l’assemblea programmatica della Lega. Con COERENZA, sempre dalla stessa parte facebook

