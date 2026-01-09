Cercasi sentinelle dell' aria Unimore lancia un progetto di monitoraggio partecipato
Unimore avvia un progetto di monitoraggio partecipato per la qualità dell'aria, in vista delle nuove normative UE in vigore dal 2026. L'iniziativa invita cittadini e volontari a contribuire al rilevamento dei livelli di inquinanti, supportando l'adozione di misure più efficaci per migliorare l’ambiente. La partecipazione attiva rappresenta un passo importante verso il rispetto delle future direttive europee e la tutela della salute pubblica.
Entro il 2026 gli Stati membri dell'Unione europea sono chiamati a recepire la nuova direttiva sulla qualità dell'aria, che progressivamente porterà a una importante riduzione dei limiti alle concentrazioni di inquinanti, che saranno pienamente in vigore dal 2030.In questo contesto, il prossimo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
