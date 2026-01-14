Le mani del clan sul centro commerciale | chiesta condanna ex patron ed ex sindaco

Si intensificano le indagini sul centro commerciale Jambo, con la richiesta di condanne per figure chiave coinvolte. L’ex patron Alessandro Falco è stato condannato a sette anni, mentre l’ex sindaco Michele Griffo, inizialmente assolto, rischia ora di ricevere una sentenza definitiva di otto anni. La vicenda evidenzia le tensioni tra istituzioni e imprese nell’area, sollevando questioni di legalità e trasparenza nel settore.

