Le mani del clan sul centro commerciale | chiesta condanna ex patron ed ex sindaco
Si intensificano le indagini sul centro commerciale Jambo, con la richiesta di condanne per figure chiave coinvolte. L’ex patron Alessandro Falco è stato condannato a sette anni, mentre l’ex sindaco Michele Griffo, inizialmente assolto, rischia ora di ricevere una sentenza definitiva di otto anni. La vicenda evidenzia le tensioni tra istituzioni e imprese nell’area, sollevando questioni di legalità e trasparenza nel settore.
La conferma della condanna a 7 anni per l’ex patron del centro commerciale Jambo Alessandro Falco, 8 anni per l’ex sindaco di Trentola Ducenta Michele Griffo, assolto in primo grado. Queste le richieste di pena invocate dal pubblico ministero della Dda Maurizio Giordano nel processo d’Appello per. 🔗 Leggi su Casertanews.it
