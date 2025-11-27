Patto con i clan della mafia | chiesta la conferma della condanna per Santo Sabella ex sindaco di San Biagio Platani

Un accordo con il clan per conquistare il Comune di San Biagio Platani, nell’Agrigentino: così, secondo l’accusa, Santo Sabella sarebbe riuscito a diventare sindaco e avrebbe poi ricambiato il favore garantendo affari e appalti agli uomini del boss Giuseppe Nugara. E’ la ricostruzione al centro del processo d’appello che vede imputato l’ex primo cittadino per concorso esterno in associazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Patto con i clan della mafia: chiesta la conferma della condanna per Santo Sabella, ex sindaco di San Biagio Platani

