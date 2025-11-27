Un accordo col clan per conquistare il Comune di San Biagio Platani: così Santo Sabella, secondo l’accusa, sarebbe riuscito a diventare sindaco e avrebbe poi ricambiato il favore garantendo affari e appalti agli uomini del boss Giuseppe Nugara. È questa la ricostruzione al centro del processo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Le mani della mafia sul Comune di San Biagio Platani: chiesta condanna a 6 anni e 8 mesi dell'ex sindaco