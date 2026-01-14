Le immagini di Annabella in bici | il cappuccio nero i due cartoni della pizza L’ultimo post | Questa non è la pace che conoscevo

La scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni, ha suscitato preoccupazione a Padova. L’indagine della Procura riguarda il possibile sequestro di persona, mentre le immagini di Annabella in bicicletta, con il cappuccio nero e i cartoni della pizza, sono diventate simbolo di questa vicenda. L’ultimo post condiviso da lei recita: “Questa non è la pace che conoscevo”, segnando un momento di riflessione sulla sua scomparsa.

Padova – L’ora della svolta. La Procura di Padova indaga per sequestro di persona in merito alla scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne sparita dalla sera dell’Epifania. La Procura ha autorizzato la diffusione di immagini delle telecamere della zona dalle quali emerge come dopo aver ritirato due pizze da asporto alle 22, la giovane si sia spostata da Padova in bici da sola per 20 km verso ovest, dove poi il mezzo è stato ritrovato a Villa di Teolo. Annabella Martinelli, il giallo dei social e gli ultimi istanti prima di sparire: indagini per sequestro di persona La ricostruzione dell’ultima sera, il percorso in bicicletta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le immagini di Annabella in bici: il cappuccio nero, i due cartoni della pizza. L’ultimo post: “Questa non è la pace che conoscevo” Leggi anche: Il mistero di Annabella: i 25 chilometri in bici, i due cartoni della pizza, le ricerche sui Colli Leggi anche: Annabella Martinelli scomparsa, l’ultimo avvistamento con 2 cartoni di pizza e la bici ritrovata: cosa sappiamo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Annabella Martinelli, le ultime immagini della 22enne scomparsa: in bici verso i Colli con due pizze da asporto; RICERCHE DI ANNABELLA | I fotogrammi della 22enne tra Selvazzano e Teolo; Scomparsa Annabella Martinelli: le telecamere la riprendono a Teolo in bici. Le ultime immagini di Annabella Martinelli: in bicicletta, zaino sulle spalle e due cartoni della pizza. Poi scompare nel nulla - Padova, la 22enne immortalata da 3 telecamere ai piedi dei Colli Euganei la sera della Befana: aperto un fascicolo per sequestro di persona ... msn.com

