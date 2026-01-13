Il mistero di Annabella | i 25 chilometri in bici i due cartoni della pizza le ricerche sui Colli

Padova, 13 gennaio 2026 – Restano senza spiegazione i dettagli riguardanti la scomparsa di Annabella Martinelli. Le indagini si concentrano su un percorso di circa 25 chilometri in bici, accompagnato dalla presenza di due cartoni di pizza e di alcune ricerche effettuate sui Colli. La vicenda ha suscitato interesse e preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità continuano le verifiche per fare luce sulla vicenda.

Padova, 13 gennaio 2026 – Si attendono notizie e riscontri in merito alla scomparsa di Annabella Martinelli. Nel comune di Teolo, sui colli padovani, sono ore di attesa e angoscia in attesa di novità. Nella giornata di ieri, 12 gennaio, si è svolta una riunione in Prefettura per fare il punto sulle attività di ricerca di Annabella. A spiegare i dettagli dell’incontro il sindaco del Comune di Teolo, Valentino Turetta: “È stato condiviso che le ricerche proseguono e che verrà aggiornato e ampliato il raggio d’azione, estendendo i controlli ad altri sentieri e a ulteriori zone collinari limitrofe rispetto a quelle finora perlustrate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

