Una delegazione di sei parlamentari del Partito democratico e' rimasta bloccata per alcune ore in Cisgiordania mentre rientrava a Gerusalemme da Gerico, a causa di un posto di blocco istituito dalle forze di sicurezza israeliane nel corso di un'operazione antiterrorismo. Lo riferisce una nota della Farnesina. Secondo il ministero degli Esteri, durante l'interruzione del traffico i parlamentari hanno udito esplosioni nelle vicinanze e hanno lasciato il veicolo su cui viaggiavano per mettersi al riparo all'interno dell'abitazione di un cittadino palestinese. Su richiesta del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l'ambasciata d'Italia ha immediatamente allertato lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno israeliano, e il comando militare Cogat, responsabile delle operazioni nei Territori palestinesi, per garantire la messa in sicurezza della delegazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Laura Boldrini e 5 parlamentari Pd bloccati in Israele