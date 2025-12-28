Hannoun Laura Boldrini rossa d' imbarazzo | Mi ha chiesto la foto

Laura Boldrini ha espresso il suo disappunto riguardo all'arresto di Mohammad Hannoun, sottolineando di non avere rapporti con le persone coinvolte e di non voler commentare ulteriormente la vicenda. La sua posizione si basa sulla mancanza di collegamenti diretti con le indagini e le organizzazioni sospettate, evidenziando la sua volontà di mantenere una posizione neutrale e rispettare la sua privacy.

Essì, l'arresto di Mohammad Hannoun pare aver fatto davvero arrabbiare Laura Boldrini. "Ora basta. Finora non ho voluto commentare gli arresti di alcune persone sospettate di avere finanziato Hamas dall'Italia raccogliendo fondi destinati, invece, a sostenere la popolazione palestinese perché non ho alcun rapporto né con gli arrestati né con le organizzazioni che rappresentano, dunque non ho nulla da dire. Ma dato che, su alcuni mezzi di informazione e post di parlamentari di destra, si continua ad accostare il mio nome al più noto degli arrestati in modi subdoli, allusivi e falsi, è il momento di fare chiarezza", spiega in una nota la deputata del Partito democratico e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

