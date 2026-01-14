L’audizione sulla vendita di Gedi e poi la festa per Repubblica | le pillole del giorno

Oggi a Roma si sono svolte due importanti occasioni legate alla famiglia Elkann e al gruppo Gedi. L’audizione sulla vendita della società e l’evento per celebrare Repubblica hanno caratterizzato una giornata ricca di momenti distinti. Questa sequenza riflette le diverse sfumature di un contesto editoriale in evoluzione, con attenzione sia alle questioni economiche sia alle iniziative culturali del gruppo.

Giornata in agrodolce dedicata alla famiglia Elkann e ai suoi interessi editoriali, a Roma. Ore che, agli occhi di chi segue la situazione delle testate Gedi, a livello di emozioni ricordano le montagne russe. Cominciamo dalla nota più piccante: alla Camera dei deputati, in commissione Cultura, davanti al presidente (meloniano) Federico Mollicone è in programma l’audizione del sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini sulle problematiche legate alla vendita del gruppo Gedi. Il tema ha provocato fin qui facce lunghe, continue richieste sulle garanzie per i posti di lavoro e per l’ indipendenza editoriale, scioperi e dubbi sulle intenzioni della proprietà. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’audizione sulla vendita di Gedi e poi la festa per Repubblica: le pillole del giorno Leggi anche: Gedi, l’ombra di Caltagirone dietro Del Vecchio jr? Le pillole del giorno Leggi anche: Cessione di Repubblica e Stampa, Elkann tira dritto sulla vendita: la conferma dopo l’incontro di Gedi col sottosegretario Barachini Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Vendita del Secolo XIX, i giornalisti di Gedi: “In 4 anni gruppo smantellato senza alcuna strategia. Unico interesse di Elkann è tagliare” - Dopo l’annuncio dell‘intesa con Msc per la vendita del Secolo XIX, i rappresentanti sindacali di quel che resta del gruppo editoriale Gedi fanno il punto sui risultati di quattro anni di gestione ... ilfattoquotidiano.it Gedi in vendita, trattative con Antenna. Il governo convoca i vertici e i Cdr. Pier Silvio Berlusconi: "Dispiace se va all'estero" - Exor ha firmato un'intesa per l'estensione delle trattative in esclusiva con Antenna Group, dell'armatore greco Theodore Kyriakou, per la cessione del gruppo editoriale Gedi, che comprende le testate ... huffingtonpost.it Gedi in vendita, Littizzetto: "Caro John Elkann, possiamo lavorare per voi ma non saremo mai vostri" - Ti parlo in quanto torinese e italiana preoccupata di quanto sta succendedo a due grandi giornali e un ... repubblica.it Il giornalista sportivo ascoltato a Palazzo San Macuto. Al centro dell’audizione i rapporti economici tra la banca e la Mens Sana, prima e dopo del cambio di governance nel 2012. facebook

