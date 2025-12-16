Gedi l’ombra di Caltagirone dietro Del Vecchio jr? Le pillole del giorno

L'articolo esplora le dinamiche interne di Gedi, evidenziando il ruolo di Caltagirone e le possibili influenze sulla gestione dell'azienda. Si analizzano le figure chiave e le recenti vicende che coinvolgono Leonardo Maria Del Vecchio, confrontandolo con figure di spicco e mettendo in luce le tensioni e le strategie del gruppo editoriale.

© Lettera43.it - Gedi, l’ombra di Caltagirone dietro Del Vecchio jr? Le pillole del giorno «Occhio al Keanu Reeves de’ noantri », dicono a Roma guardando le foto di Leonardo Maria Del Vecchio. Intanto, «quel ragazzo» (“ Jaki” Elkann dixit) ha creato il panico in quella che era «la sacra famiglia dei bulloni» (ossia gli Agnelli ), costringendo a rendere pubblica la trattativa con l’imprenditore greco per la vendita del quotidiano la Repubblica. E quella possibile cessione di Gedi al gruppo ellenico Antenna, guidato dall’armatore Theodore Kyriakou, era sempre stata smentita fino all’uscita di Del Vecchio jr, che si è detto «pronto a comprare allo stesso prezzo». A sinistra (o a quel che ne resta) credono che dietro a uno degli eredi del fondatore di Luxottica ci possa essere addirittura la presenza del solito Francesco Gaetano Caltagirone, che sarebbe però interessato all’altra testata di Gedi, La Stampa. Lettera43.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gedi, l’ombra di Caltagirone dietro Del Vecchio jr? Le pillole del giorno - Dietro la trattativa per la cessione di Repubblica a Del Vecchio Jr potrebbe esserci l'ombra di Caltagirone. lettera43.it

Gedi in vendita: La Stampa verso gruppo Nem, Repubblica a Kyriakou?/ “Dietro i greci c’è l’Arabia Saudita…” - Le prima ipotesi sulla cessione di Gedi hanno fatto la loro comparsa un anno fa, ora prende forma l’uscita di Exor dal mondo dei giornali dopo cinque anni. ilsussidiario.net

