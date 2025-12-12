Cessione di Repubblica e Stampa Elkann tira dritto sulla vendita | la conferma dopo l’incontro di Gedi col sottosegretario Barachini

Elkann conferma la volontà di procedere con la vendita delle testate del gruppo Gedi, nonostante le recenti discussioni. Dopo l’incontro tra i vertici del gruppo e il sottosegretario Barachini, la cessione di Repubblica e Stampa sembra andare avanti, ribadendo la determinazione della famiglia Elkann a portare avanti questa operazione strategica.

La vendita delle testate del gruppo Gedi non si ferma. È la risposta data dallo stesso gruppo (ancora per poco) in mano alla famiglia Elkan, dopo l’incontro di ieri tra il Presidente Paolo Ceretti e l’Ad Gabriele Comuzzo con Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria. “Trattativa con Antenna da approfondire”. La proprietà ha “deciso di approfondire le trattative con il Gruppo Antenna”, si legge in una nota di Gedi, “Antenna è un gruppo media con significativa presenza internazionale, opera in 22 paesi, con portafoglio prodotti multisettoriale (Tv, Digital, Radio, Cinema, Eventi, Formazione, Musica, Editoria) e con 35 anni di esperienza nel settore. Lanotiziagiornale.it

Exor, John Elkann vende Gedi e accelera l’addio all’Italia: ecco tutte le cessioni e le nuove strategie globali - Ecco quanto hanno fruttato le dismissioni e dove punta ora Exor, mentre per John restano i nodi sull’eredità della ... milanofinanza.it

Calenda contro John Elkann per la vendita di Stampa e Repubblica: "Poi Stellantis, mancano Juventus e Ferrari" - Carlo Calenda attacca John Elkann su X per la vendita del gruppo Gedi: la reazione della redazione de La Stampa alla notizia ... virgilio.it

Cessione di Gedi ai greci, giornalisti di Repubblica in sciopero x.com

++ Cessione La Stampa, dietro ai greci ci sono anche gli arabi ++ Il possibile interesse del gruppo che controlla ANT1 Grecia per l’acquisizione di Gedi (La Stampa, Repubblica, Radio Capital e tanto altro) riporta al centro il crescente peso degli investitori arab - facebook.com facebook