L'attore Kiefer Sutherland è stato arrestato ha aggredito e minacciato un autista a Los Angeles

L’attore Kiefer Sutherland è stato arrestato a Los Angeles, accusato di aver aggredito e minacciato un autista di un taxi privato. L’episodio, ancora sotto indagine, ha attirato l’attenzione dei media locali. Sutherland, noto per il suo ruolo in serie TV e film, si trova ora coinvolto in questa vicenda giudiziaria. Le autorità stanno valutando i dettagli dell’incidente per determinarne le responsabilità.

L'attore Kiefer Sutherland è stato arrestato a Los Angeles per aver aggredito e minacciato un autista di un taxi privato. A poche ore dall'arresto è stato rilasciato, dopo aver versato 50mila dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: L’attore Kiefer Sutherland arrestato a Los Angeles: «Ha aggredito un taxista» Leggi anche: Kiefer Sutherland arrestato per aver aggredito un autista Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Kiefer Sutherland arrestato, l'attore ha aggedito un autista di taxi a Los Angeles. «Minacce e tensione» - Kiefer Sutherland, protagonista della serie televisiva «24» e figlio del grande attore scomparso Donald, è stato arrestato a Los Angeles per aver aggredito un autista di ... msn.com

Kiefer Sutherland arrestato per aver aggredito un autista - L'attore Kiefer Sutherland è stato arrestato con l'accusa di aggressione e minacce a un autista di un servizio di trasporto privato, noto come ride- msn.com

Arrestato l'attore Kiefer Sutherland, avrebbe aggredito un taxista - Kiefer Sutherland, protagonista della serie televisiva "24", è stato arrestato a Los Angeles per aver aggredito un autista di taxi privato. msn.com

Aggressione a un taxista, arrestato l'attore Kiefer Sutherland x.com

Auguri all’attore canadese Kiefer Sutherland, per i suoi 59 anni! Ragazzi perduti (1987) 24 (Serie TV 2001-2010) Designated Survivor (Serie TV 2016-2019) - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.