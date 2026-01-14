L'attore Kiefer Sutherland è stato arrestato ha aggredito e minacciato un autista a Los Angeles
L’attore Kiefer Sutherland è stato arrestato a Los Angeles, accusato di aver aggredito e minacciato un autista di un taxi privato. L’episodio, ancora sotto indagine, ha attirato l’attenzione dei media locali. Sutherland, noto per il suo ruolo in serie TV e film, si trova ora coinvolto in questa vicenda giudiziaria. Le autorità stanno valutando i dettagli dell’incidente per determinarne le responsabilità.
L'attore Kiefer Sutherland è stato arrestato a Los Angeles per aver aggredito e minacciato un autista di un taxi privato. A poche ore dall'arresto è stato rilasciato, dopo aver versato 50mila dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
