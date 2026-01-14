Kiefer Sutherland arrestato per aver aggredito un autista

Kiefer Sutherland è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito e minacciato un autista di un servizio di trasporto privato. L’incidente, ancora sotto indagine, ha attirato l’attenzione sui recenti episodi che coinvolgono personaggi pubblici e comportamenti in contesti di mobilità condivisa.

L’attore Kiefer Sutherland è stato arrestato con l’accusa di aggressione e minacce a un autista di un servizio di trasporto privato, noto come ride-hailing. Poco dopo la mezzanotte di ieri, gli agenti hanno risposto a una chiamata che segnalava un’aggressione a un incrocio appena a sud di Hollywood Hills. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha dichiarato di aver accertato che Sutherland è salito su un veicolo di un servizio di ride-hailing, ha aggredito fisicamente l’autista e “ha proferito minacce criminali nei confronti della vittima”. L’autista non ha avuto bisogno di cure mediche, secondo quanto riferito dalla polizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Kiefer Sutherland arrestato per aver aggredito un autista Leggi anche: Kiefer Sutherland arrestato a Hollywood dopo una lite con un autista Uber Leggi anche: L’attore Kiefer Sutherland arrestato a Los Angeles: «Ha aggredito un taxista» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Kiefer Sutherland arrestato per aver aggredito un autista; Kiefer Sutherland arrestato dopo aver presumibilmente aggredito un autista a Hollywood; Los Angeles, arrestato l'attore Kiefer Sutherland: «Ha aggredito e minacciato l'autista di un taxi privato»; Aggressione a un taxista, arrestato l'attore Kiefer Sutherland. Arrestato l'attore Kiefer Sutherland, avrebbe aggredito un taxista - Kiefer Sutherland, protagonista della serie televisiva "24", è stato arrestato a Los Angeles per aver aggredito un autista di taxi privato. msn.com

Kiefer Sutherland arrestato, l'attore ha aggedito un autista di taxi a Los Angeles. «Minacce e tensione» - Kiefer Sutherland, protagonista della serie televisiva «24» e figlio del grande attore scomparso Donald, è stato arrestato a Los ... msn.com

Aggressione a un taxista, arrestato l'attore Kiefer Sutherland x.com

Auguri all’attore canadese Kiefer Sutherland, per i suoi 59 anni! Ragazzi perduti (1987) 24 (Serie TV 2001-2010) Designated Survivor (Serie TV 2016-2019) - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.