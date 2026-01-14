L’attore Kiefer Sutherland arrestato a Los Angeles | Ha aggredito un taxista
Kiefer Sutherland, noto per il ruolo in “24”, è stato arrestato a Los Angeles. L’attore è accusato di aver aggredito un autista di taxi privato. La vicenda è attualmente sotto indagine dalle autorità locali.
Kiefer Sutherland, protagonista della serie televisiva “24”, è stato arrestato a Los Angeles per aver aggredito un autista di taxi privato. Lo riferisce la polizia della città californiana. L’attore canadese-britannico è stato fermato nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo mezzanotte. Gli agenti «hanno risposto a una chiamata radio riguardante un’aggressione che coinvolgeva un autista di taxi privato» su uno dei grandi viali di Los Angeles. La polizia ha poi accertato che Sutherland «aveva aggredito fisicamente l’autista e aveva proferito minacce criminali nei suoi confronti». L’attore è stato rilasciato poche ore dopo, dopo aver versato una cauzione di 50. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Kiefer Sutherland arrestato a Hollywood dopo una lite con un autista Uber
Leggi anche: Bruce Willis visto in spiaggia a Los Angeles: le foto dell’attore, ecco come sta
Kiefer Sutherland arrestato, l'attore ha aggedito un autista di taxi a Los Angeles. «Minacce e tensione» - Kiefer Sutherland, protagonista della serie televisiva «24» e figlio del grande attore scomparso Donald, è stato arrestato a Los Angeles per aver aggredito un autista di ... ilmessaggero.it
Aggressione a un taxista, arrestato l'attore Kiefer Sutherland - Kiefer Sutherland, protagonista della serie televisiva "24", è stato arrestato a Los Angeles per aver aggredito un autista di taxi privato. altoadige.it
Kiefer Sutherland arrestato a Hollywood dopo una lite con un autista Uber - Kiefer Sutherland arrestato a Los Angeles per aggressione a un autista Uber. cinemaserietv.it
Aggressione a un taxista, arrestato l'attore Kiefer Sutherland x.com
Auguri all’attore canadese Kiefer Sutherland, per i suoi 59 anni! Ragazzi perduti (1987) 24 (Serie TV 2001-2010) Designated Survivor (Serie TV 2016-2019) - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.