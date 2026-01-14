L’attore Kiefer Sutherland arrestato a Los Angeles | Ha aggredito un taxista

Kiefer Sutherland, noto per il ruolo in “24”, è stato arrestato a Los Angeles. L’attore è accusato di aver aggredito un autista di taxi privato. La vicenda è attualmente sotto indagine dalle autorità locali.

Kiefer Sutherland, protagonista della serie televisiva “24”, è stato arrestato a Los Angeles per aver aggredito un autista di taxi privato. Lo riferisce la polizia della città californiana. L’attore canadese-britannico è stato fermato nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo mezzanotte. Gli agenti «hanno risposto a una chiamata radio riguardante un’aggressione che coinvolgeva un autista di taxi privato» su uno dei grandi viali di Los Angeles. La polizia ha poi accertato che Sutherland «aveva aggredito fisicamente l’autista e aveva proferito minacce criminali nei suoi confronti». L’attore è stato rilasciato poche ore dopo, dopo aver versato una cauzione di 50. 🔗 Leggi su Open.online

