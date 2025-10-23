Associazione Vincenzo Bellini | si inaugura la stagione con la pianista Anna Geniushene

Sabato 25 ottobre alle ore 18 al Palacultura si inaugura la stagione musicale dell'Associazione Vincenzo Bellini. In concerto ci sarà Anna Geniushene.Medaglia d’argento, seconda classificata, al Concorso Van Cliburn 2022, Anna Geniushene è nata a Mosca nel 1991, si è formata al Conservatorio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

