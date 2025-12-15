L’età dell’oro una mostra a villa Zito svela la tradizione dell’arte orafa in Sicilia

Villa Zito apre le sue porte durante le festività natalizie con una mostra dedicata all’arte orafa siciliana, intitolata “L’età dell’oro”. L’evento offre visite guidate, laboratori per bambini e opportunità di approfondimento sulla tradizione orafa dell’isola, valorizzando la ricca collezione permanente e coinvolgendo pubblico di tutte le età.

