L’età dell’oro una mostra a villa Zito svela la tradizione dell’arte orafa in Sicilia
Villa Zito apre le sue porte durante le festività natalizie con una mostra dedicata all’arte orafa siciliana, intitolata “L’età dell’oro”. L’evento offre visite guidate, laboratori per bambini e opportunità di approfondimento sulla tradizione orafa dell’isola, valorizzando la ricca collezione permanente e coinvolgendo pubblico di tutte le età.
In occasione delle festività natalizie, Villa Zito apre le porte all’ampio pubblico, con laboratori ricreativi per bambini e visite guidate per adulti e famiglie, incentrate sulla collezione permanente.Una visita, incentrata sulla mostra “L’età dell’oro”, svela la tradizione dell’arte orafa in. Palermotoday.it
Inaugurata la mostra di Antonio Fontanini a Villa Valetudine, a Camino al Tagliamento. Un sentito grazie di cuore ad Adriano Smets e Giacomo Verweij che, con passione e dedizione, sanno organizzare eventi di altissimo profilo, capaci di valorizzare non s - facebook.com facebook