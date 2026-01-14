L’arte di Roberto De Grandis | il calendario delle visite guidate alla mostra
Scopri le visite guidate alla mostra di Roberto De Grandis a Villa Franceschi. Un’occasione per approfondire il percorso artistico dell’artista riccionese attraverso incontri organizzati, pensati per offrire una comprensione più accurata delle sue opere. Le iniziative continuano, invitando il pubblico a conoscere da vicino il talento e la poetica di De Grandis in un contesto culturale di valore.
Proseguono a Villa Franceschi le iniziative alla scoperta dell’artista riccionese Roberto De Grandis. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 18 gennaio con la terza visita guidata a cura di Annamaria Bernucci. La storica dell’arte accompagnerà i visitatori per approfondire aspetti e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Chiese aperte per il Giubileo, visite guidate delle opere d'arte in esposizione
Leggi anche: Visite guidate alla mostra di Mattia Moreni
Riccione: a Villa Franceschi viaggio dentro l’arte di Roberto De Grandis - Dopo il grande interesse registrato nelle settimane scorse con le prime due visite guidate alla mostra dedicata a Roberto De Grandis a Villa Franceschi, ... chiamamicitta.it
Addio a De Grandis, una vita dedicata all’arte - La sindaca: "Roberto era un punto di riferimento" Roberto De Grandis aveva raccontato ai bambini, con le sue ... ilrestodelcarlino.it
Roberto De Grandis – Cornici d’artista per piccoli formati - Opere in piccolo formato di Mario Bariona, Gaetano Bùttaro, Maria Pia Campagna,Roberto De Grandis, ... exibart.com
Riccardo Azzurri. . ……una serata indimenticabile per ricordare un amico …..Roberto Rosati in arte Bob Rose….. #follower #tutti facebook
Carità rosso. Questa la descrizione poetica di Roberto Longhi Critico d'Arte 1890 1970. "Nella calcolata chiusura d'orizzonte, entro la cerchia dei monti altissimi,il colore acquista la densità di un respiro che viene dal profondo ( diceva Cézanne"dal centro della x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.