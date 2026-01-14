L’arte di Roberto De Grandis | il calendario delle visite guidate alla mostra

Scopri le visite guidate alla mostra di Roberto De Grandis a Villa Franceschi. Un’occasione per approfondire il percorso artistico dell’artista riccionese attraverso incontri organizzati, pensati per offrire una comprensione più accurata delle sue opere. Le iniziative continuano, invitando il pubblico a conoscere da vicino il talento e la poetica di De Grandis in un contesto culturale di valore.

Proseguono a Villa Franceschi le iniziative alla scoperta dell’artista riccionese Roberto De Grandis. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 18 gennaio con la terza visita guidata a cura di Annamaria Bernucci. La storica dell’arte accompagnerà i visitatori per approfondire aspetti e. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

