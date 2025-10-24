Chiese aperte per il Giubileo visite guidate delle opere d' arte in esposizione
Il Circolo Acli Lamberto Valli prende parte all'iniziativa "Chiese aperte", in occasione del Giubileo, con una serie di visite guidate alle opere d'arte presenti nei luoghi di culto della città. Sabato 25 ottobre alla Chiesa del Carmine, alla Chiesa di San Biagio e alla Chiesa di Schiavonia con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Domani, 19 ottobre, “Ville e Chiese Aperte”! Evento gratuito con visite guidate ogni ora. Scopri dove e gli orari: https://www.comune.sangiovannialnatisone.ud.it/it/novita-27896/notizie-27897/domenica-19-ottobre-2025-ville-e-chiese-aperte-155418 #sangiov - facebook.com Vai su Facebook
Progetto ‘Chiese aperte per il Giubileo’, oggi visite dalle 15 in cinque edifici religiosi - Continua il progetto ‘Chiese Aperte per il Giubileo 2025’, promosso dal circolo Acli Lamberto Valli con l’Associazione Salute e Solidarietà... Da ilrestodelcarlino.it
Chiese aperte per il Giubileo oggi in città - Continuano le aperture nell’ambito del progetto ’Chiese Aperte per il Giubileo 2025’, promosso dal circolo Acli ’Lamberto Valli Aps’ e... Riporta ilrestodelcarlino.it
Diocesi: Rossano-Cariati, parte domani il corso di formazione “Chiese Aperte – Edizione Giubileo” - Prenderà il via domani giovedì 17 luglio alle ore 18, presso la Chiesa di San Marco a Rossano, il primo incontro formativo del progetto “Chiese Aperte – Edizione Giubileo”, promosso dall’Associazione ... Secondo agensir.it