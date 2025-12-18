visite guidate alla mostra di mattia moreni

Scopri il mondo di Mattia Moreni attraverso le visite guidate alla mostra all’ex Convento di San Francesco di Bagnacavallo. Un percorso tra i suoi esordi e le opere più significative, arricchito dall’uscita del catalogo ufficiale e da nuove occasioni di approfondimento per il pubblico. Un’opportunità unica per immergersi nella creatività di uno dei protagonisti dell’arte contemporanea italiana.

Prosegue il programma di valorizzazione della mostra ’ Mattia Moreni. Dalla formazione a L’ultimo sussulto prima della grande mutazione – Dagli esordi ai cartelli’, allestita all’ex Convento di San Francesco di Bagnacavallo, con l’uscita del catalogo ufficiale, in vendita in mostra e nuove visite guidate rivolte al pubblico. Ad arricchire ulteriormente l’esposizione è infatti la pubblicazione del catalogo relativo alla mostra di Bagnacavallo e al più ampio progetto regionale dedicato a Mattia Moreni, che proseguirà fino a maggio 2026 con nuove sezioni in altre sedi museali dell’Emilia-Romagna. Curato da Claudio Spadoni, il volume, da poco uscito per Dario Cimorelli Editore, ripercorre l’intera parabola creativa di Moreni, restituendone la complessità, la forza visionaria e la radicalità sperimentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

