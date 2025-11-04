Bologna piena fiducia in Santiago Castro I suoi goal gli faranno raggiungere quell’obiettivo La situazione
Bologna, super Castro: doppietta a Parma e sogno nazionale per l’attaccante argentino Pioggia, emozioni e tre punti pesantissimi: il Bologna continua a correre verso l’Europa grazie a un’altra prestazione convincente e alla doppietta di Santi Castro, protagonista assoluto nel derby emiliano contro il Parma. Due gol sotto il diluvio che confermano la crescita del talento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
«Sono nato nel 1922 in una città piena di portici», scriveva Pasolini ricordando la sua Bologna. A cinquant’anni dalla scomparsa, il suo pensiero resta più attuale che mai. - facebook.com Vai su Facebook
La super Luna piena gioca a nascondino fra le torri di Bologna: le foto - X Vai su X
Le pagelle di Parma-Bologna 1-3: Santiago Castro dominatore, Ordoñez folle, bene anche Pobega in mezzo al campo. Il gol di Bernabé non basta - 3 con le pagelle della partita: il migliore è Santiago Castro, autore di una doppietta da vero trascinatore ... Da eurosport.it
Fiorentina-Bologna 2-2, pagelle: Castro e Cambiaghi top, disastro Pablo Marí, negativo il centrocampo viola - Diamo i voti ai protagonisti della partita tra Fiorentina e Bologna, terminata con il risultato di 2- Riporta eurosport.it
Niente da fare per l'Al Hilal di Simone Inzaghi: Santiago Castro resterà al Bologna - La squadra araba allenata da Simone Inzaghi ha cercato di convincere i rossoblù a lasciar partire l'attaccante ... Lo riporta tuttomercatoweb.com