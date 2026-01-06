La Gen Z ha scoperto Prince ed è merito di Stranger Things

Grazie a Stranger Things, la Generazione Z ha riscoperto artisti come Prince, ampliando la propria conoscenza musicale. La serie ha contribuito a riavvicinare un pubblico giovane alle icone del passato, seguendo una tradizione di successo già avviata con artisti come Clash e Kate Bush. Questo fenomeno dimostra come i contenuti televisivi possano influenzare la cultura musicale e mantenere viva la memoria delle grandi figure della storia musicale.

Dopo i Clash, Kate Bush e molti altri, Stranger Things ha fatto per l’ultima volta quello che sa fare meglio: far scoprire alla Gen Z i grandi del passato (e di sempre). Questa volta è toccato a Prince, protagonista, suo malgrado, di due momenti chiave dell’episodio finale dell’acclamato show dei Duffer Brothers, conclusosi dopo dieci anni, cinque stagioni e un mix di nostalgia e aspettative mancate. Se, infatti, la serie cult di Netflix ha chiuso i battenti lasciando dietro di sé una serie di interrrogativi senza risposta, su un aspetto non ha mai perso un colpo. In ogni scena, infatti, la colonna sonora ha sempre giocato un ruolo estremamente importante, aiutando gli spettatori a immergersi nelle emozioni dei protagonisti, e nelle dinamiche della storia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

