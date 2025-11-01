La top 10 degli album dei Fleetwood Mac spiega bene perché questa band è una leggenda
I Fleetwood Mac hanno mosso i primi passi come beniamini della vivace, seppure ristretta, scena blues britannica, per poi trasformare radicalmente il loro sound nel corso degli anni. Quando hanno raggiunto l’apice del successo, il risultato è stato uno dei pop-rock più raffinati e memorabili mai incisi su vinile. Basta sfogliare la loro discografia, in particolare quella degli anni ’70, per rendersene conto. C’è ovviamente Rumours, con la sua sequenza di inni sulla rottura e brani dal tono sognante. Il secondo album omonimo, Fleetwood Mac, ha segnato l’ingresso di Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, portando con sé un’alchimia musicale che avrebbe definito l’identità della band. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Altre letture consigliate
On this day in 1979, the Fleetwood Mac LP “Tusk” debuted on the UK Albums Chart at #2 (October 27) The production costs of the Mac’s twelfth LP were estimated to be over $1 million (equivalent of almost $4 million today), making it the most expensive rock a - facebook.com Vai su Facebook
Oggi nel 1946 nasceva #Petergreen dei @fleetwoodmac e nel 1965 gli @TheWho pubblicavano #Mygeneration Tutto a #Revolver su @VirginRadioIT fino alle 16!!! Messaggi vocali al 3424141411 @RevolverShow #Rockshow #Diretta #onair #Virginrad - X Vai su X
Fleetwood Mac's 10 greatest albums, ranked - tiny British Blues scene, Fleetwood Mac morphed their sound over a period of years. gq-magazine.co.uk scrive