La top 10 degli album dei Fleetwood Mac spiega bene perché questa band è una leggenda

I Fleetwood Mac hanno mosso i primi passi come beniamini della vivace, seppure ristretta, scena blues britannica, per poi trasformare radicalmente il loro sound nel corso degli anni. Quando hanno raggiunto l'apice del successo, il risultato è stato uno dei pop-rock più raffinati e memorabili mai incisi su vinile. Basta sfogliare la loro discografia, in particolare quella degli anni '70, per rendersene conto. C'è ovviamente Rumours, con la sua sequenza di inni sulla rottura e brani dal tono sognante. Il secondo album omonimo, Fleetwood Mac, ha segnato l'ingresso di Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, portando con sé un'alchimia musicale che avrebbe definito l'identità della band.

