Crans-Montana | Possetti replica all’ambasciatore Cornado | Per il ponte Morandi nessun arresto

Crans-Montana torna al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni dell’ambasciatore italiano Cornado sulla tragedia locale. Possetti, rappresentante delle autorità svizzere, replica precisando che, per quanto riguarda il ponte Morandi, non ci sono attualmente arresti. La discussione evidenzia le differenze di approccio e gestione tra i due paesi, senza entrare nel merito delle responsabilità penali.

"Ci dispiace molto leggere alcune dichiarazioni dell’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, intervenendo sulla gravissima tragedia di Cras Montana, da un lato correttamente cita prevenzione e buon senso, dall’altro dichiara che in Italia i gestori sarebbero già stati arrestati". 🔗 Leggi su Genovatoday.it

