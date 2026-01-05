Crans-Montana | Possetti replica all’ambasciatore Cornado | Per il ponte Morandi nessun arresto
Crans-Montana torna al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni dell’ambasciatore italiano Cornado sulla tragedia locale. Possetti, rappresentante delle autorità svizzere, replica precisando che, per quanto riguarda il ponte Morandi, non ci sono attualmente arresti. La discussione evidenzia le differenze di approccio e gestione tra i due paesi, senza entrare nel merito delle responsabilità penali.
"Ci dispiace molto leggere alcune dichiarazioni dell’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, intervenendo sulla gravissima tragedia di Cras Montana, da un lato correttamente cita prevenzione e buon senso, dall’altro dichiara che in Italia i gestori sarebbero già stati arrestati". 🔗 Leggi su Genovatoday.it
L'arrivo in Italia dei ragazzi deceduti a Crans Montana è un momento veramente straziante. Tutta l'Italia abbraccia le famiglie delle giovanissime vittime. Auspichiamo che possano avere almeno giustizia! - facebook.com facebook
Strage di Crans Montana, rimpatriate le salme delle vittime italiane. Il volo di Stato è decollato da Sion ed è atterrato a Milano Linate #ANSA x.com
