I Labubu, ormai riconosciuti in tutto il mondo, sono diventati un fenomeno culturale. Tuttavia, dietro il loro successo si celano questioni importanti legate alle condizioni di lavoro e ai diritti dei lavoratori coinvolti nella loro produzione. È fondamentale conoscere le dinamiche che si nascondono dietro a questo fenomeno per comprendere meglio l’impatto sociale e le responsabilità connesse.

Dietro il sorriso storto e i denti aguzzi dei Labubu, le bambole diventate un fenomeno globale, si nasconderebbe una realtà fatta di sfruttamento, turni massacranti e diritti calpestati. A denunciarlo è China Labor Watch, Ong con sede a New York, che accusa uno dei principali fornitori della cinese Pop Mart, colosso dei giocattoli da collezione, di gravi violazioni delle norme sul lavoro. L’inchiesta, durata tre mesi, si è svolta in uno stabilimento nella provincia sud-orientale dello Jiangxi. Tra le pratiche più gravi segnalate ci sono contratti di lavoro firmati in bianco senza indicazioni su salario, durata o mansioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Labubu, successo planetario costruito sulle spalle dei più vulnerabili

Leggi anche: Union SG Inter, Lautaro si prende sulle spalle la squadra e la trascina verso il successo. Il cambio marcia dei nerazzurri

Leggi anche: Manovra, Auriemma (M5S): nel 2026 tutto costa di più. 900 milioni di euro sulle spalle dei cittadini

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Labubu, da inizio 2025 vendite per quasi 2 miliardi di dollari e profitti al 400%. I dati - Pop Mart festeggia il successo planetario delle sue bambole Labubu: nei primi sei mesi dell'anno le vendite sono salite a 1,93 miliardi di dollari, con profitti in aumento di quasi il 400% nel primo ... tg24.sky.it

Addio Labubu, è il momento delle bambole “di pezza” (che costano più di mille euro) - Alla Milano Fashion Week Fendi ha proposto la sua versione: delle vere e proprie bambole di pezza da agganciare alla borsa. fanpage.it

DOMENICA 22 MARZO 2026 ore 16 AL TEATRO EUROPA DI APRILIA - IN ANTEPRIMA UN GRANDE APPUNTAMENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA CON “Labubu” uno spettacolo che unisce fantasia, emozione e immaginazione. Attraverso il linguaggio del te facebook