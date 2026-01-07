Manovra Auriemma M5S | nel 2026 tutto costa di più 900 milioni di euro sulle spalle dei cittadini

A seguito della manovra del 2026, si prevede un aumento di circa 900 milioni di euro a carico dei cittadini italiani. Secondo Auriemma del Movimento 5 Stelle, le misure sembrano favorire le fasce più forti, lasciando alle spalle le conseguenze economiche per le famiglie. È importante analizzare attentamente le implicazioni di questa manovra e il suo impatto sulla vita quotidiana degli italiani.

