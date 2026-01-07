Manovra Auriemma M5S | nel 2026 tutto costa di più 900 milioni di euro sulle spalle dei cittadini
A seguito della manovra del 2026, si prevede un aumento di circa 900 milioni di euro a carico dei cittadini italiani. Secondo Auriemma del Movimento 5 Stelle, le misure sembrano favorire le fasce più forti, lasciando alle spalle le conseguenze economiche per le famiglie. È importante analizzare attentamente le implicazioni di questa manovra e il suo impatto sulla vita quotidiana degli italiani.
Manovra 2026, stangata da 900 milioni sugli italiani: il governo protegge i forti e scarica i costi sui cittadini. “Nel 2026 per gli italiani tutto costerà di più: dall’assicurazione dell’auto al pieno di carburante, fino ai pedaggi autostradali. Una stangata diffusa che, secondo le associazioni dei consumatori, vale quasi 900 milioni di euro e che finirà interamente sulle spalle di famiglie, lavoratori e pensionati già schiacciati dal carovita.” Lo dichiara Carmela Auriemma, Vice Capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, commentando la manovra finanziaria approvata dal governo Meloni. “E cosa ha fatto il Governo? Ha detto no a tutte le nostre proposte contro il carovita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
