Inter News 24 Union SG Inter: che partita per i nerazzurri, che vincono nettamente trascinati dal proprio capitano Lautaro Martìnez. Dopo la sconfitta contro la Juventus, la formazione nerazzurra ha cambiato marcia, trasformandosi in una squadra praticamente inarrestabile. La compagine di Cristian Chivu ha infatti collezionato sette vittorie consecutive tra campionato e Champions Leagu e, l’ultima ottenuta in Belgio contro l’ Union Saint-Gilloise. Una prestazione solida che conferma il momento straordinario vissuto dalla Beneamata, capace di abbinare efficacia, equilibrio e una continuità da grande squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Union SG Inter, Lautaro si prende sulle spalle la squadra e la trascina verso il successo. Il cambio marcia dei nerazzurri

