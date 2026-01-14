la violenza fa ormai parte della strategia di governo di trump

Recenti eventi evidenziano come, sotto la gestione di Trump, la violenza si sia inserita nelle strategie di governo. A Minneapolis, un agente delle forze federali coinvolto nelle operazioni di espulsione ha causato la morte di una donna disarmata. Questo episodio solleva questioni sulla proporzionalità e le modalità di intervento delle autorità durante le operazioni di controllo e sicurezza.

Un agente delle forze federali che stanno attuando il piano di espulsioni del presidente ha ucciso una donna disarmata a Minneapolis. Contestare le politiche dell’amministrazione statunitense è diventato pericoloso anche per i suoi cittadini Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

