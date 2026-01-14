La via che collega tre comuni chiusa per un giorno | off limit alle auto per montare un palo

Per lavori di installazione di un palo, via Della Offelera, che collega Monza, Brugherio e Agrate, sarà chiusa al traffico veicolare sabato 17 gennaio. La chiusura durerà l'intera giornata, rendendo inaccessibile la strada durante le operazioni di montaggio. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea.

