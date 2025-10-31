La provinciale che collega Lodi a Pavia disseminata di voragini | Distruggiamo le auto e rischiamo la vita ogni giorno

Villanterio (Pavia), 31 ottobre 2025 – “Il tratto della provinciale 235 è pericoloso, qualcuno prima o poi ci rimette la vita. Non è accettabile che le buche non vengano chiuse, nonostante le segnalazioni”. A protestare sono numerosi automobilisti che ogni giorno percorrono la strada che da Pavia porta a Lodi, e si imbattono in diverse ‘voragini’. “Rappresentano un grave rischio per la sicurezza stradale – aggiunge Ettore Necchi, uno degli automobilisti –. Nella serata di giovedì 30 ottobre, due vetture hanno subito forature e danni ai cerchi in lega: i conducenti hanno dovuto chiamare il carro attrezzi pagando 150 euro e provvedere alla sostituzione degli pneumatici”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

