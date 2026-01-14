La Valle del Chiese piange la maestra Simonetta Paisoli
La Valle del Chiese si congeda con dolore dalla maestra Simonetta Paisoli, scomparsa all’età di 63 anni. Figura riconosciuta e apprezzata, ha dedicato molti anni alla formazione delle giovani generazioni nelle scuole materne di Lodrone. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di tristezza, ricordando con affetto il suo impegno e il suo ruolo importante nel territorio.
Un velo di tristezza sta avvolgendo in queste ore la Valle del Chiese che piange la scomparsa della 63enne Simonetta Paisoli, per anni maestra di generazioni e generazioni di bambini alle scuole materne di Lodrone. Il 28 giugno 2024 l’ultimo giorno di lavoro prima del traguardo della pensione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
La Valle del Chiese piange la maestra Simonetta Paisoli - L’ultimo saluto sarà domani, giovedì 15 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Storo alle 15:30. trentotoday.it
