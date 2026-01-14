La Valle del Chiese piange la maestra Simonetta Paisoli

La Valle del Chiese si congeda con dolore dalla maestra Simonetta Paisoli, scomparsa all’età di 63 anni. Figura riconosciuta e apprezzata, ha dedicato molti anni alla formazione delle giovani generazioni nelle scuole materne di Lodrone. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di tristezza, ricordando con affetto il suo impegno e il suo ruolo importante nel territorio.

