Nasce Ciociaria Bedrooms la rete degli host della valle di comino e della Valle del Liri
Nasce “Ciociaria Bedrooms”, una nuova realtà del turismo in Ciociaria che riunisce host, gestori di alloggi turistici e case vacanze delle Valle del Liri e Valle di Comino. Il gruppo, avviato con meno di dieci adesioni soltanto un anno fa, è cresciuto fino a raggiungere trenta operatori che hanno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
