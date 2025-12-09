Luisa ad Affari Tuoi sogna il pacco da 200mila euro e la pacchista vestita di bianco ma non lo prende e perde
Luisa partecipa a Affari Tuoi con grandi speranze di vincere il pacco da 200mila euro, indossando un abito bianco da cerimonia. Tuttavia, l'incontro con la pacchista, che aveva il pacco ambito, si conclude in modo inaspettato: lei decide di non scambiare e si accontenta di 26mila euro, lasciando Luisa senza il premio desiderato.
Luisa ad Affari Tuoi sogna il pacco da 200mila euro e la pacchista che lo possedeva ma, inspiegabilmente, decide di non accettare il cambio e si accontenta di 26mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per la Sanità si congratulano con la presidente del Comitato Sammarinese di Bioetica, Prof.ssa Luisa Maria Borgia, per la sua elezione al ruolo di vicepresidente del Comitato direttivo per i diritti umani nei settori - facebook.com Vai su Facebook
Affari tuoi, De Martino minaccia: "Stia attento". Mamma e figlia litigano e sbagliano scelta: beffa finale - Nella nuova puntata del 9 dicembre Luisa parte bene con tanti pacchi blu ma poi accetta 26mila euro pur avendo i 75mila. Scrive libero.it
Dall’Antitrust multa da 4,2 milioni di euro a Sky Italia per “pratiche commerciali scorrette” ilfattoquotidiano.it
Diretta gol Champions League LIVE, vittorie di Olympiacos e Bayern: ora i match delle 21! Segui Inter ... calcionews24.com
LIVE Scandicci-Zhetsyu 2-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le toscane vincono 25-21 il ... oasport.it
Corriere dello Sport – Massara ora tratta per la punta justcalcio.com
Pallamano: Germania e Norvegia staccano il pass per le semifinali ai Mondiali Femminili oasport.it
Blake Lively contro Justin Baldoni: il giudice di New York consiglia un accordo fuori dalle aule di tribunale movieplayer.it