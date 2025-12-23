L’Inter valuta uno scambio con la Juventus che potrebbe ridisegnare i centrocampi di entrambe: Davide Frattesi verso Torino, Nicolò Cambiaso in nerazzurro. Un’operazione che nasce da esigenze tattiche e di bilancio, con l’Inter che cerca soluzioni per la fascia destra e la Juve che punta su un profilo gradito a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: scambio con l’Inter all’orizzonte?

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: scambio con la Juventus all’orizzonte? Le novità su Dumfries e Darmian

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: scambio con la Juventus all’orizzonte? Le novità sull’infortunio di Dumfries

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dalla Juve all’Inter: scambio monumentale a gennaio - Anche l'Inter entra nella corsa per un difensore: spunta l'idea di scambio L’Inter e la Juventus sono accomunate da una rivalità sportiva piuttosto marcata a ... diregiovani.it

Nuovo bomber Juve: deciso lo scambio a gennaio - Dopo la vittoria con la Cremonese e il pari in Champions con lo Sporting, altro appuntamento importante per la Juventus, attesa dal derby col Torino. calciomercato.it

La Juventus starebbe lavorando allo scambio fra Rabiot e Jorginho a gennaio - C'è l'esigenza di migliorare una rosa che ha dimostrato limiti contro l'Atalanta, subendo in gran parte del match ... it.blastingnews.com

Continuano i discorsi tra Juventus e Inter. Dopo Thuram, i nerazzurri avrebbero chiesto Cambiaso per dare l'ok a far partire Frattesi che piace molto a Spalletti. Chi ci guadagnerebbe da questo scambio - facebook.com facebook

Le voci su un possibile scambio a gennaio #Locatelli- #Hojbjerg tra #Juventus e #OM non trovano alcun riscontro. Anzi, vengono bollate dalle parti interessate come “fake news”. #calciomercato x.com