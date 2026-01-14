Non è la tua festa La protesta dei giornalisti di Repubblica contro Elkann

Durante l’inaugurazione della mostra per i cinquant’anni di Repubblica, circa trenta giornalisti del Comitato di redazione hanno manifestato davanti all’ex Mattatoio di Roma, rivolgendosi a John Elkann con il messaggio “Non è la tua festa”. La protesta ha evidenziato le tensioni interne e il desiderio di esprimere le proprie posizioni in un momento simbolico per il quotidiano.

“Non è la tua festa”: questo il messaggio dei giornalisti di Repubblica a John Elkann. All’ex Mattatoio di Roma, durante l’inaugurazione della mostra dedicata ai cinquant’anni del quotidiano, una rappresentanza di circa trenta cronisti del Comitato ha organizzato una protesta rivolta al presidente del gruppo Gedi. Il sit-in si è svolto in attesa dell’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto da Elkann per la visita all’esposizione. Nel mirino la gestione del gruppo e in particolare l’intenzione di vendere al magnate greco Theodore Kyriakou. I partecipanti alla mobilitazione hanno mostrato striscioni con le scritte “La Repubblica siamo noi” ed “Elkann non è la tua festa”, accompagnati da fischietti e dal coro “Fatti vedere, Elkann fatti vedere”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

