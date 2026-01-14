Protesta dei giornalisti di Repubblica contro Elkann alla festa per i 50 anni del giornale | Chi vuol disfarsi del giornale festeggia noi fuori

Durante l’evento per i 50 anni di Repubblica, alcuni giornalisti del quotidiano hanno manifestato contro il patron del gruppo Gedi, John Elkann. La protesta si è concentrata sulla presenza di Elkann alla mostra inaugurata all’Ex Mattatoio di Roma, con i giornalisti che hanno dichiarato: “Chi vuol disfarsi del giornale festeggia, noi fuori”. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla tensione tra la redazione e la proprietà.

Protesta dei giornalisti di Repubblica contro il patron del gruppo editoriale Gedi John Elkann alla mostra per i 50 anni del giornale inaugurata mercoledì all’Ex Mattatoio di Roma. Il comitato e un gruppo di redattori hanno atteso l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dal presidente di Exor, esponendo striscioni con le scritte “ La Repubblica siamo noi. Giornalismo, dignità, indipendenza” e “Elkann non è la tua festa”, suonando fischietti e intonando il coro “Fatti vedere, Elkann fatti vedere”. Poi un sit in contro la gestione del gruppo e l’intenzione di vendere al magnate greco Theodore Kyriakou. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

