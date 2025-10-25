Fabriano Film Fest | La Poti Pictures conquista il premio Occhi sul Mondo

Arezzo, 25 ottobre 2025 –  La Poti Pictures conquista il premioOcchi sul Mondo” dedicato a Claudio Casadio Tarabusi alla XIII edizione del Fabriano Film Fest, che si concluderà domani, 26 ottobre 2025. Il riconoscimento è stato assegnato al cortometraggio “Il Portiere”, diretto da Daniele Bonarini e Salvatore Lizzio, prodotto da Revok, Poti Pictures – Cooperativa Il Cenacolo, realizzato con il sostegno di Fondazione CR Firenze, Comune di Arezzo e Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo. "Per aver saputo raccontare con delicatezza, ironia e coraggio una storia di amicizia e libertà ambientata nel buio della guerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

