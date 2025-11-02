E’ in arrivo il nuovo spot di " Te me piaci poco ", la campagna di comunicazione del Comune di Arezzo realizzata con Poti Pictures la prima casa di produzione cinematografica sociale fondata ad Arezzo, che mette davanti alla macchina da presa attori con disabilità intellettive. La premiere dello spot è in programma domani lunedì 3 novembre alle 18 al cinema Uci di Arezzo, nell’occasione il Comune presenterà la nuova campagna pubblicitaria. Si rinnova infatti nel 2025 la collaborazione tra Poti Pictures e Comune per la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, che è stata premiata con lo Smartphone d’oro 2024 per la sua efficacia nella comunicazione digitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Te me piaci poco. La campagna di Poti Pictures