Ubriaco lancia un tavolo di vetro contro la moglie | arrestato grazie alla chiamata del figlio alla Polizia
Un uomo di 50 anni, con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Brescia per maltrattamenti in famiglia. Dopo l'ennesima lite l'uomo avrebbe lanciato un tavolo di vetro contro la moglie, ferendola ad una gamba. 🔗 Leggi su Fanpage.it
