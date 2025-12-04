Ubriaco lancia un tavolo di vetro contro la moglie | arrestato grazie alla chiamata del figlio alla Polizia

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 50 anni, con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Brescia per maltrattamenti in famiglia. Dopo l'ennesima lite l'uomo avrebbe lanciato un tavolo di vetro contro la moglie, ferendola ad una gamba. 🔗 Leggi su Fanpage.it

