Ladri in via Fontana la chiamata al 112 evita l’ennesimo furto in casa | Collaborazione dei cittadini fondamentale

A Bergamo, una pronta chiamata al 112 ha contribuito a prevenire un furto in appartamento in via Fontana. L’intervento delle forze dell’ordine, attivato grazie alla segnalazione di un cittadino, evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze di sicurezza per la tutela della sicurezza domestica e del territorio. La tempestiva comunicazione permette di intervenire tempestivamente e prevenire danni o conseguenze più gravi.

Bergamo. Una chiamata tempestiva al 112 ha permesso di evitare l'ennesimo furto in casa. Martedì pomeriggio le Volanti della Polizia di Stato di Bergamo sono intervenute in via Fontana a seguito di una segnalazione di furto in atto giunta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di un cittadino, il cui sistema di allarme si era attivato a causa di un tentativo di effrazione. La rapidità dell'intervento ha consentito ai poliziotti di individuare immediatamente, durante l'avvicinamento all'abitazione, un'autovettura sospetta parcheggiata a breve distanza. Alla vista della volante, l'unico individuo presente a bordo ha immediatamente abbandonato il veicolo e si è dato alla fuga attraverso i campi circostanti.

