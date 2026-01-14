La nuova mafia milanese | un consorzio tra famiglie
Negli ultimi anni, Milano ha visto emergere una nuova forma di organizzazione criminale, più strutturata e meno visibile rispetto al passato. Un
Una prateria dove le batoste giudiziarie di questi anni non sono mancate, dove i clan malavitosi hanno dovuto abbandonare i sogni di gloria covati negli anni Ottanta: ma dove le mani criminali sui traffici di droga e sulla zona grigia dell'imprenditoria continuano a farsi sentire in modo brutale. Questo è il ritratto della penetrazione mafiosa in Lombardia che si legge tra le righe della sentenza che lunedì sera ha chiuso dopo numerose udienze, nell'aula bunker del carcere di Opera, la prima fase del processo Hydra. Non siamo davanti, dice la sentenza, solo a una lunga serie di reati, a storie di droga, di armi, di estorsione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Cosa dice la sentenza storica che riconosce l'esistenza del "consorzio mafioso lombardo" - Con 62 condanne e confische per quasi mezzo miliardo di euro il giudice di Milano ha confermato la tesi della magistratura nell’inchiesta Hydra: 'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra hanno creato ... famigliacristiana.it
La nuova mafia a tre teste. Il ruolo di Errante Parrino: "Era il punto di raccordo col boss Messina Denaro" - Le motivazioni del verdetto che ha portato in carcere il cugino di “Iddu”. ilgiorno.it
Maxi-processo «Hydra» sulla «Confederazione delle Mafie» in Lombardia: 62 condanne e 45 rinvii a giudizio - Milano– Nell’aula bunker del carcere di Opera ieri sera è stata necessaria oltre un’ora per leggere il dispositivo che segna uno spartiacque nella storia ... cronachedellacampania.it
I pm: «Non una supermafia né una mafia nuova, ma una mafiosità immanente» facebook
