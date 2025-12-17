Mafia turca di Boyun altri quattro arresti nell’inchiesta milanese
Nell'ambito di un'operazione a Milano, sono stati arrestati altri quattro sospetti legati alla mafia turca di Boyun. Le accuse includono traffico di armi, sostanze stupefacenti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'inchiesta, che prosegue, mette in luce le ramificazioni criminali della rete e le attività illecite associate alla organizzazione.
I quattro sono accusati di traffici di armi e di sostanze stupefacenti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
