Farah Diba Pahlavi, moglie dell’ultimo shah d’Iran, vive in esilio da molti anni, sperando in un futuro di libertà per il suo paese. In un contesto di tensioni e proteste in Iran, si schiera dalla parte dei manifestanti, auspicando un cambiamento che possa portare luce e democrazia in una nazione segnate da decenni di regimi autoritari.

Da decenni Farah Diba Pahlavi (87 anni), moglie dell’ultimo shah d’Iran Mohammed Reza Pahlavi, vive in esilio, nella speranza che la sua terra riesca a uscire dal perenne crepuscolo del regime degli ayatollah e a vedere un’alba di libertà e democrazia. Oggi quella speranza sembrerebbe più concreta. Il momento del riscatto potrebbe essere più vicino. Dal 28 dicembre 2025, infatti, i cittadini iraniani sono di nuovo scesi in strada per protestare non solo a causa della crisi economica che il Paese sta attraversando, ma soprattutto contro il governo della Repubblica Islamica. Le nuove manifestazioni, dicono gli analisti politici, potrebbero essere diverse da quelle avvenute nel passato, forse in grado di rovesciare il regime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “La luce trionferà sulle tenebre”. Farah Diba e Reza Pahlavi dalla parte dei manifestanti in Iran

Leggi anche: Chi è Reza Pahlavi, il figlio dello scià sostenuto dai manifestanti in Iran

Leggi anche: Iran, Trump suona la carica ai manifestanti: «Scardinate il regime, vi aiuteremo». E Witkoff vede l’erede al trono Reza Pahlavi – Il video

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“La luce trionferà sulle tenebre”. Farah Diba e Reza Pahlavi dalla parte dei manifestanti in Iran - L’ultima imperatrice d’Iran e suo figlio esortano i cittadini iraniani a lottare per la libertà e la democrazia ... msn.com