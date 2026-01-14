Nella prima puntata del 2026 di È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer è tornata in onda dopo un intervento chirurgico a un occhio. La sua reazione a una dichiarazione di Mauro Corona ha suscitato reazioni, non apprezzate particolarmente dallo scrittore. Questo episodio ha attirato l’attenzione, evidenziando le dinamiche tra i protagonisti del talk e il clima della puntata di apertura.

I l primo appuntamento del 2026 con È sempre Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rete 4, ha visto il ritorno in Tv della giornalista dopo un intervento chirurgico a un occhio. Berlinguer ha approfittato della pausa natalizia (l'ultima puntata era andata in onda il 23 dicembre) per risolvere un problema di salute, e tornare poi subito al lavoro. Mauro Corona col papillon da Bianca Berlinguer: «L'ho fatto per conquistarla» Bianca Berlinguer, gli occhiali e le scuse al pubblico. È stata la stessa Berlinguer a raccontare brevemente ai telespettatori dell'intervento, spiegando il motivo per cui indossava un paio di occhiali scuri.

© Iodonna.it - La giornalista ha subito un piccolo intervento chirurgico a un occhio. La reazione di Mauro Corona, che Berlinguer non ha gradito molto. Ecco perché

