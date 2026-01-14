Bianca Berlinguer torna in tv con gli occhiali scuri | ‘Ho fatto un intervento’ la reazione di Mauro Corona
Bianca Berlinguer torna in tv con un nuovo look, indossando occhiali scuri e rivelando di aver subito un intervento. Il suo ritorno a È sempre Cartabianca ha attirato l’attenzione del pubblico, suscitando curiosità e discussioni. La conduttrice si presenta con una nuova immagine, mentre Mauro Corona commenta la notizia, contribuendo a mantenere l’interesse attorno alla puntata.
Il ritorno a È sempre Cartabianca non passa inosservato. Un rientro che non è sfuggito agli spettatori più attenti. Nella prima puntata del 2026 di È sempre Cartabianca, andata in onda martedì 13 gennaio su Rete 4, Bianca Berlinguer si è presentata in studio con vistosi occhiali dalle lenti scure. Un dettaglio che ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico, al punto che è stata la stessa conduttrice a chiarire la situazione fin dall’apertura del programma. La spiegazione in diretta: “Intervento a un occhio”. Rivolgendosi direttamente ai telespettatori, Berlinguer ha spiegato: “Vi chiedo scusa perché in questo periodo ho dovuto fare un piccolo intervento a un occhio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
“Quando mi vedrò in condizioni non più dignitose, deciderò io per me stesso”. Il tema del fine vita torna a scuotere lo studio di Bianca Berlinguer. Dopo le polemiche scatenate da Diego Dalla Palma, che ha confermato la volontà di programmare il proprio addi - facebook.com facebook
Look anomalo per la conduttrice di «È sempre Cartabianca» al rientro dopo la pausa natalizia. Le spiegazioni in diretta tv x.com
