Bianca Berlinguer torna in tv con gli occhiali scuri | ‘Ho fatto un intervento’ la reazione di Mauro Corona

Bianca Berlinguer torna in tv con un nuovo look, indossando occhiali scuri e rivelando di aver subito un intervento. Il suo ritorno a È sempre Cartabianca ha attirato l’attenzione del pubblico, suscitando curiosità e discussioni. La conduttrice si presenta con una nuova immagine, mentre Mauro Corona commenta la notizia, contribuendo a mantenere l’interesse attorno alla puntata.

Il ritorno a È sempre Cartabianca non passa inosservato. Un rientro che non è sfuggito agli spettatori più attenti. Nella prima puntata del 2026 di È sempre Cartabianca, andata in onda martedì 13 gennaio su Rete 4, Bianca Berlinguer si è presentata in studio con vistosi occhiali dalle lenti scure. Un dettaglio che ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico, al punto che è stata la stessa conduttrice a chiarire la situazione fin dall’apertura del programma. La spiegazione in diretta: “Intervento a un occhio”. Rivolgendosi direttamente ai telespettatori, Berlinguer ha spiegato: “Vi chiedo scusa perché in questo periodo ho dovuto fare un piccolo intervento a un occhio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

