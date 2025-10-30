Poco prima di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, Tina Knowles ha ricevuto una serenata dal vivo dalle sue due cantanti preferite: le figlie Beyoncé e Solange. Intervistata da People in occasione del 27esimo Angel Ball annuale di New York City, la madre della popstar ha ricordato il modo dolce nel quale le sue due figlie l’hanno tirata su di morale poco prima dell’intervento chirurgico alla fine dell’anno scorso per rimuovere un tumore al seno sinistro. “ Poco prima che venissi portata a fare l’intervento le mie ragazze hanno cantato una canzone gospel “. La Knowles ha aggiunto il titolo del brano cantato da Bey e Solange, Walk With Me “ che adoro tantissimo” Tina Knowles, la “serenata” delle figlie prima della rimozione del cancro al seno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tina Knowles ha rivelato che Beyoncé e Solange hanno cantato per lei prima dell’intervento chirurgico con il quale ha rimosso un cancro