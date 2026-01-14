La Fiorentina annuncia Paratici e usa la stessa foto del Tottenham cancellando il logo dal cuscino E c’è già un precedente con Vanoli

La Fiorentina ha ufficializzato l’ingaggio di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo, con inizio previsto per i primi di febbraio. La comunicazione è stata accompagnata da un’immagine identica a quella del Tottenham, senza il logo sul cuscino. Si tratta di un’operazione già vista in passato, come nel caso di Vanoli, e solleva alcune questioni sulla comunicazione ufficiale del club.

Fabio Paratici è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina e sarà operativo dai primi di febbraio. È la notizia del giorno in casa viola, comunicata proprio sui social ufficiali del club pochi minuti dopo l'ufficialità dell'addio al Tottenham. E proprio nei due annunci c'è una particolarità che sul web ha catturato l'occhio dei più attenti. La Fiorentina ha infatti utilizzato la stessa foto usata dal Tottenham alcuni minuti prima, ma togliendo ogni riferimento al club inglese. Nella foto " originale " degli Spurs si vede infatti il cuscino con il logo del Tottenham e sulla sinistra – dietro Paratici – una maglia appesa sempre del club inglese.

Ufficiale: Fabio Paratici è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina - Lo annuncia la stessa società viola; il dirigente piacentino inizierà l'avventura in Toscana il 4 febbraio ... sportpiacenza.it

Fiorentina, ora è ufficiale: Fabio Paratici nuovo direttore sportivo dal 4 febbraio - Il club viola rompe gli indugi e annuncia l'accordo con l'ex dirigente di Juventus e Tottenham: contratto fino al 2030 e passaggio di consegne subito dopo la chiusura del mercato invernale ... ilnapolionline.com

