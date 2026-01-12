Fiorentina | Paratici arriverà soltanto a febbraio Deve lavorare per il Tottenham Vanoli | due giorni liberi ai viola

Fabio Paratici, che lavorerà come direttore tecnico del Tottenham, arriverà alla Fiorentina a febbraio. Nel frattempo, la squadra ha ricevuto due giorni di pausa, secondo quanto comunicato da Vanoli. La stagione dei viola si prepara a un nuovo capitolo, con la speranza di migliorare le proprie prestazioni e consolidare la propria posizione in classifica.

E' bastato far sapere che Fabio Paratici prenderà la direzione tecnica per far rifiorire, come d'incanto, la Fiorentina. I due acquisti in prestito, Manor Solomon e Marco Brescianini, porterebbero la sua firma. Ma ora arriva la tegola: potrebbe slittare a inizio febbraio, dunque a sessione invernale di calciomercato chiusa, l'arrivo a Firenze del nuovo dirigente viola L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

