Perché Paratici sta accettando la Fiorentina dopo soli 2 mesi dal ritorno come Ds del Tottenham

Dopo un breve periodo di inattività, Fabio Paratici ha deciso di accettare l'offerta della Fiorentina, tornando così nel calcio italiano. La scelta arriva a soli due mesi dal suo ritorno come direttore sportivo del Tottenham, avvenuto il 15 ottobre scorso. Perché Paratici sta accettando la Fiorentina dopo soli 2 mesi dal ritorno come Ds del Tottenham?

Paratici alla Fiorentina, perché l'affare si può fare: un altro ex Juve in viola - facebook.com facebook

#Paratici alla #Fiorentina, perché l'affare si può fare: un altro ex #Juve in viola x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.