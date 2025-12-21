Perché Paratici sta accettando la Fiorentina dopo soli 2 mesi dal ritorno come Ds del Tottenham
Dopo un breve periodo di inattività, Fabio Paratici ha deciso di accettare l'offerta della Fiorentina, tornando così nel calcio italiano. La scelta arriva a soli due mesi dal suo ritorno come direttore sportivo del Tottenham, avvenuto il 15 ottobre scorso. Perché Paratici sta accettando la Fiorentina dopo soli 2 mesi dal ritorno come Ds del Tottenham?
Fabio Paratici era tornato operativo al Tottenham dopo la squalifica il 15 ottobre scorso con la nomina di ds del club londinese. Il dirigente ex Juve sta accettando la Fiorentina anche per via di una fase di cambiamento totale degli Spurs. 🔗 Leggi su Fanpage.it
